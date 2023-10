Babytreff wurde in Altlengbach wieder gestartet

Nach jahrelanger Pause fand nun wieder der Altlengbacher Babytreff im Freizeit- und Kulturzentrum statt. Gemeinderätin Annemarie Widauer und die ehemalige Kindergartenleiterin Monika Mühlbauer durften dazu viele junge Mütter mit Ihren Babys und Kleinkindern begrüßen. Auch Bürgermeister Michael Göschelbauer stattete dem Treffen einen Besuch ab.

Dieses Baby-Treffen soll ab jetzt wieder jeden zweiten Donnerstag stattfinden. Die nächsten Treffs sind am 2. November, 16. November und am 14. Dezember, jeweils von 9 bis 11 Uhr. Eltern sind eingeladen, mit ihren Babys und Kindern zu kommen, um gemeinsam zu spielen, zu plaudern und Erfahrungen auszutauschen. Am 30. November entfällt das Treffen wegen der Veranstaltung des Altlengbacher Adventzaubers.