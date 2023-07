Gespräch in der Neulengbacher Burg

Die Neulengbacher Burg hat seit Anfang des Jahres neue Besitzer. Wie berichtet hat das Ehepaar Wakonig den beiden Töchtern und dem Sohn das Anwesen geschenkt. Das Verhältnis zwischen Stadtgemeinde Neulengbach und dem früheren Burgbesitzer war zuletzt nicht das beste gewesen. Jetzt gibt es auf Seiten der Stadtgemeinde und der Burgeigentümer Bemühungen, wieder eine gute Gesprächsbasis zu finden. Der neue Bürgermeister Jürgen Rummel und Benedikt Wakonig als Vertreter der neuen Burgbesitzer sind in Kontakt. „Wir sind im Austausch, es hat schon mehrere Telefonate, Mails und auch zwei persönliche Gespräche gegeben. Wir sind in gutem Einvernehmen. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Bürgermeister Jürgen Rummel nach einem Treffen mit Benedikt Wakonig in der Vorwoche.

Erfreulich ist auch, dass die Burg für Führungen wieder geöffnet wird. Das Interesse an den Rundgängen durch das Neulengbacher Wahrzeichen ist groß. Historikerin Hedy Fohringer hat einige Zusatztermine angeboten. Insgesamt gibt es heuer 16 Burgführungen. Alle Termine sind ausverkauft.