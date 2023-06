Jugendbegegnungen in Eichgraben

Die Ideen der Jugendlichen werden von der Jugendinfo NÖ aufbereitet: Bürgermeister Georg Ockermüller, Christiane Aschauer (Jugendinfo NÖ), Vizebürgermeister Johannes Maschl und Andreas Höbart (v.l.) Foto: Privat, Gemeinde

Als Abschluss der Jugendbegegnung im Jahr 2023 zwischen Jugendlichen aus Zittau/Eichgraben in Deutschland und Eichgraben in Österreich fand im Fuhrwerkerhaus der erste Jugendgemeinderat statt. Die ganze Austauschwoche lang sind alle Jugendlichen durch Eichgraben gewandert und haben sich einen intensiven Eindruck verschafft. Alles, was besonders toll für Jugendliche ist, wie etwa der Pumptrack und das Wienerwaldbad, wurde den Gemeinderäten diverser politischer Fraktionen aus Eichgraben (Ö und D) berichtet. Ebenso wurden Verbesserungsvorschläge aus Sicht der Jugendlichen für beide Orte (Eichgraben in Österreich und in Deutschland) präsentiert. „Die Jugendlichen wünschen sich regelmäßige Kinovorstellungen, ein Erdbeerfeld wie in Neulengbach, ein erweitertes gastronomisches Angebot, ein Shoppingcenter, einen neuen Fußballplatz und sogar einen Reptilienstreichelzoo“, berichtet Bürgermeister Georg Ockermüller.

Die Ideen werden nun von der Jugendinfo NÖ und den Streetworkern in Eichgraben aufbereitet und an die Geschäftsgruppe für Bildung, Soziales, Generationen, Wienerwaldbad und Sport weitergegeben. „Ich freue mich schon auf den politischen Austausch dazu“, so Bürgermeister Ockermüller. Besonders freute es die österreichischen Teilnehmer der Jugendbegegnung, dass im nächsten Jahr ein weiterer Jugendaustausch in Eichgraben / Zittau geplant ist.