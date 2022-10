Austro Pop vom Feinsten gab es im Lengenbacher Saal

Für einen Abend wurde am 7. Oktober Neulengbach zum Zentrum des Austropop: Unter dem verheißungsvollen Titel „…no ka End in Sicht…“ luden Julia Bachtrögler-Unger (Gesang, Keyboard), Christof Kadane (Percussion, Gesang, Synthesizer) und Frontman Mario König (Gesang, Gitarre, Mundharmonika) zu einem feinen Konzert in den Lengenbacher Saal. Mit den Liedern wie etwa „A Mensch mecht i bleibn“, I mecht landn“, „Hupf in Gatsch“, „I. bin da ausgeliefert“, „Ich bin da Märchenprinz“, begeisterten sie zwei Stunden lang ihre jungen und nicht mehr ganz so jungen Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung im vollen Haus.

