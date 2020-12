Für Wolfgang Luftensteiner war es vergangenen Donnerstag die insgesamt 98. Gemeinderatssitzung in seiner politischen Karriere in der Gemeinde Altlengbach – und diese wird ihm wohl noch länger in Erinnerung bleiben.

Denn zum Abschluss der öffentlichen Sitzung verkündete VP-Vizebürgermeister Daniel Kosak, dass dem ehemaligen Bürgermeister, der jetzt als unabhängiger Mandatar im Gemeinderat vertreten ist, der Ehrenring verliehen wird. Dabei handelt es sich um die zweithöchste Auszeichnung, die die Gemeinde vergeben kann. 2003 wurde Luftensteiner zum Bürgermeister gewählt. 12 Jahre stand er an der Spitze der Gemeinde und nach seiner Amtszeit blieb er dem Gemeinderat in verschiedensten Funktionen erhalten, unter anderen als Vizebürgermeister.

„Unser Dank gilt dir für inzwischen 18 Jahre, in denen du deine Zeit und deine Energie zur Verfügung stellst, um Altlengbach mitzugestalten.“

Die Einrichtung einer Kleinkinderbetreuung, die Bibliothek, der Neubau des Feuerwehrhauses und der Polizeiinspektion zählen zu den vielen Meilensteinen, die in Luftensteiners Ära Realität wurden. Als Obmann des Musikschulverbandes sorgte er dafür, dass Kinder aus dem Laabental eine umfangreiche musikalische Ausbildung in Anspruch nehmen können. Das Wohl der Bevölkerung stand immer an erster Stelle, obwohl man politisch nicht immer der gleichen Meinung war, so Kosak und fügt hinzu: „Unser Dank gilt dir für inzwischen 18 Jahre, in denen du deine Zeit und deine Energie zur Verfügung stellst, um Altlengbach mitzugestalten.“ Nach der Überreichung des Ehrenringes durch VP-Bürgermeister Göschelbauer zeigte sich Luftensteiner gerührt: „Es macht mir eine sehr große Freude. Ich bin fast sprachlos und fühle mich sehr geehrt. Ich betrachte es als eine Verpflichtung, auch weiterhin etwas in der Gemeinde zu tun.“