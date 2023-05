Karl Tenora ist jetzt Ehrenbürger von Maria Anzbach

Der Gemeinderat von Maria Anzbach mit dem neuen Ehrenbürger Karl Tenora. Foto: Eduard Riedl

„Wir freuen uns, die höchste Auszeichnung, welche die Gemeinde zu vergeben hat, unserem Medizinalrat Karl Tenora verleihen zu dürfen“, betonte Bürgermeisterin Karin Winter.

Der Dank gelte besonders dafür „ dass sich da jemand über eine lange Zeit hindurch erfolgreich bemüht hat für andere da zu sein, unzählige Menschen zu begleiten, ihnen in guten und in schweren Zeiten beizustehen, sie mit Sachverstand, Herzlichkeit und Hingabe bei all ihren kleinen und großen medizinischen Problemen zu unterstützen.“

Karl Tenora wurde als vielschichtige Persönlichkeit gewürdigt: In ihm vereine sich eine hohe medizinisch-naturwissenschaftliche Expertise mit einem regen musischen Talent und einer besonderen sozialen Begabung. „Eine wahrhaft humanistische Kombination also, die aus ihm einen besonderen Arzt gemacht hat und die vielleicht auch erklärt, warum ihn die Menschen, welche seine Dienste in Anspruch genommen haben, so überaus geschätzt haben und das weiterhin tun“, hieß es in der Laudatio.

Die Bürgerinnen und Bürger hätten sich auf Doktor Tenora immer verlassen können. „Ich denke heute auch an seinen Vater, dem der Gemeinderat seinerzeit ebenfalls diese Auszeichnung überreichen durfte und der sich heute sicherlich mitfreut, wenn er uns hier zusieht. Ihm sind wir ebenfalls dafür dankbar, dass sich sein Sohn schlussendlich entschlossen hat, die Praxis in Maria Anzbach fortzuführen. Er hat sie nicht nur fortgeführt, sondern er hat es dabei mit seiner Herzlichkeit, seinem Interesse am Wohlergehen der Menschen insgesamt und seinem Humor verstanden, ein besonderes Vertrauensverhältnis zu den ihm anvertrauten Menschen zu entwickeln“, betonte Bürgermeisterin Karin Winter.

Für deine Verdienste im Sinne der Allgemeinheit hatte der Gemeinderat einstimmig beschlossen, Karl Tenora die Ehrenbürgerschaft der Marktgemeinde Maria Anzbach zu verleihen. Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte gratulierten. Maria Schindelegger, die den „Herrn Doktor“ schon von Kindesbeinen an kennt, gratulierte ihm mit einem selbstverfassten Gedicht.

Musikalisch wurde die Feier von den Musikern der Musikschule mit Jazz-Rhythmen unter der Leitung von Raino Rappotnig umrahmt. Anschließend wurden die Gäste zu einem Imbiss eingeladen.

Die drei in der Gemeinde Maria Anzbach lebenden Ehrenbürger: Medizinalrat Karl Tenora, Elfriede Bäck und Bernhard Wurst. Foto: Eduard Riedl

