Wissenschaftspreis für Ollersbacher Harald Bürgmayr

Mit dem TÜV Austria Wissenschaftspreis 2022 wurde der Ollersbacher Diplomingenieur Harald Bürgmayr für seine Diplomarbeit über „Thermochemische Energiespeicher – innovative Materialsysteme im Suspensionsreaktor“ ausgezeichnet.

Gemeinsam mit seinem Professor Franz Winter an der TU Wien entwickelte er einen Prozess, mit dem Wärme, wie sie im Sommer reichlich vorhanden ist, auf chemischem Wege über lange Zeit gespeichert werden kann. Vereinfacht erklärt der Wissenschaftler das Verfahren, für das auch ein internationales Patent errichtet wurde, folgendermaßen: „In einem Reaktor wird ein Feststoff, fein verteilt, mit Öl aufgeheizt. Dadurch kommt es zu einer Reaktion, bei der Wasserdampf entweicht.

Wenn man dem Gemenge später wieder Wasser zusetzt, wird Wärme frei, die zum Heizen, zur Bereitung von Warmwasser oder auch – in einem weiteren speziellen thermodynamischen Verfahren - zur Erzeugung von elektrischem Strom verwendet werden kann.“ Der Preis wurde bei einer Feier auf der Technischen Universität übergeben. Bürgmayr will in weiteren Forschungen dieses Verfahren verfeinern und seine Erkenntnisse in seiner Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades darlegen.

