Neulengbacher fuhr in Graben - mit Hupe schlug er Alarm

Am Mittwochvormittag wurden die Feuerwehren Totzenbach, Kirchstetten und Unterwolfsbach zu einem „Forstunfall“ im Bereich Haspelwald alarmiert. Der vermeintliche Forstunfall entpuppte sich dann als Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, so die Information der Feuerwehr. Aus noch unbekannter Ursache kam ein Pkw-Lenker mit seinem BMW von der Fahrbahn ab, schlitterte in einen Graben und blieb seitlich liegen.

Der Pkw war von der Straße aus nicht zu sehen, glücklicherweise konnte der Lenker die Hupe betätigen und so auf sich aufmerksam machen. Der Mann, ein Neulengbacher, wurde von den Floriani aus seinem Fahrzeug gerettet und mit Verletzungen unbestimmten Grades mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Krems geflogen.

Der Pkw wurde mittels Kran geborgen.