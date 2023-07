Gegen Birke geprallt: Vier Schwerverletzte bei Unfall in Asperhofen

Ein Großangebot von Einsatzkräften war vor Ort. Foto: FF Asperhofen

Kurz vor vier Uhr früh prallte ein Pkw-Kombi mit slowenischem Kennzeichen auf der B19 in Asperhofen gegen eine Birke. Der Fahrer ist aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. „Die Insassen wurden ziemlich schwer verletzt“, informiert Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Thomas Ott. Der Fahrer war eingeklemmt und musste mit dem Bergegerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde in das Klinikum Krems transportiert. Die drei weiteren Verletzten wurden in die Krankenhäuser Tulln und St. Pölten gebracht.

Vor etwa 20 Jahren kam es laut Thomas Ott an dieser Stelle zu einem tödlichen Unfall. „Es stand dort auch ein Marterl, das wurde jetzt bei dem Unfall umgefahren“, schildert der Feuerwehrkommandant.

Notarzthubschrauber, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, vier Rettungsfahrzeuge, Polizei und fünf Fahrzeuge der Feuerwehren Asperhofen und Neulengbach waren im Einsatz. Die B19 musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.