Am Donnerstagmorgen mussten die Feuerwehren Eichgraben, Pressbaum und Rekawinkel ausrücken, um eine weitläufige Ölspur zu binden. Ein Pkw hatte von Eichgraben bis zum Kindergarten 2 in Pressbaum Treibstoff verloren. In mehreren Einsatzabschnitten brachten die Feuerwehren mithilfe einer Kehrmaschine der Firma Wallner rund 40 Säcke Bindemittel auf. Nach etwa zwei Stunden war die Fahrbahn wieder gereinigt.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Eichgraben, Pressbaum, Purkersdorf, Rekawinkel, Tullnerbach und Wolfsgraben, die Polizei sowie Vertreter der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten, der Straßenaufsicht, der Gemeinde Pressbaum. Die Kehrmaschine der Firma Wallner war bis nach Mittag im Einsatz.