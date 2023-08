Der Sommer geht am Erlebnisteich in Neustift-Innermanzing ins Finale

Der Spätsommer sorgte noch einmal für heiße Temperaturen von bis zu 35 Grad, was natürlich zahlreiche Gäste nocheinmal in Bäder und Teiche lockte. „Der Erlebnisteich ist mehr als nur eine perfekte Gelegenheit zum Baden und zur Abkühlung, nirgendwo ist es so schön hier“, bringt es der Altlengbacher Kurt Vevoda auf den Punkt, der wie so viele andere Gäste immer mit dem Fahrrad zum Erlebnisteich fährt, um einen Sprung ins kühle Nass zu tätigen. Auch die Kids lieben den Teich und erfrischen sich gerne darin. Neben dem kühlen Nass gibt es auch noch das kulinarische und sportliche Angebot des neuen Pächters Sebastian Rehfeld. Von Yoga bis zum Stand-Up-Paddle konnte man alles ausprobieren.