Der ländliche Raum liegt wieder voll im Trend, auch durch die Corona-Krise hat es wieder mehr Menschen in die Natur gezogen. Doch damit steigen auch Konflikte, da unterschiedliche Interessen und Nutzungen aufeinandertreffen.

Mit ihrem neuen Projekt „Für a guats Miteinand’“ laden die Bäuerinnen Niederösterreichs alle Zielgruppen dazu ein, sich gemeinsam um das Land mit seinen vielen Funktionen zu kümmern. Mit dabei sind Partner wie Hagelversicherung, Landwirtschaftskammer und NÖ Umweltverbände.

Großes Ziel ist es, Bewusstsein für die Natur zu schaffen und Hilfestellung für ein rücksichtsvolles Verhalten zu geben. Die ersten Stationen mit dem Namen „Lande-Platzl“ werden demnächst in Brand-Laaben eröffnet.

Auch Gebietsbäuerin Roswitha Hollaus und ihre Stellvertreterinnen Leopoldine Eigner, Irene Schmatz und Gabriela Donner engagieren sich bei der Aktion. Sie haben Infoständer aus Holz zimmern lassen und diese gemeinsam mit fleißigen Helferinnen mit Holzschutzfarbe gestrichen. Nach und nach werden etwa 50 Infotafeln in Parks, auf Wiesen und an Geh- und Wanderwegen in den verschiedenen Gemeinden von Bäuerinnen, privaten Bürgern, von den Gemeinden oder von Vereinen aufgestellt. Jedes „Lande-Platzl“ wird von einer Bäuerin eröffnet und zwar in Verbindung mit Aktivitäten wie Kräuterwanderungen, Walkingtreffs, Wandertouren oder Ferienspielen. Jede dieser Infostationen besteht aus drei Tafeln: dem Landesplatzl der Bäuerinnen, einer Orientierungslandkarte „Für a guats Miteinand’“ und einer Tafel zum Thema „Bewegung mit großem Mehrwert“.

Auch WIR-Obmann Michael Göschelbauer unterstützt die Infokampagne der Bäuerinnen und rührt fleißig die Werbetrommel, um alle Bürgermeister für diese Aktion zu motivieren.

Ziel: Rücksichtsvoller Umgang mit der Natur

Die Infotafeln sollen die Bevölkerung zum rücksichtsvollen Umgang mit der Natur aufrufen. „Wir Bäuerinnen wollen an möglichst vielen hochfrequentierten Punkten am Land sogenannte Landeplatzln aufbauen und betreuen. Dort finden alle Anrainer, Wanderer, Jogger und Gäste wertvolle Hinweise zum rücksichtsvollen Verhalten in der Natur und Motivierendes zum neuen Bewegungstrend Plogging“, sagt auch Niederösterreichs Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger.

Das Wort „Plogging“ setzt sich aus dem schwedischen „plocka“ (sammeln) und Jogging zusammen und bedeutet so viel wie Müllsammeln beim Joggen. Damit kann jeder einzelne einen aktiven Beitrag zum Schutz der Natur in der nächsten Umgebung leisten.