Sturm forderte Feuerwehren auch in Maria Anzbach und Unter-Oberndorf

In Maria Anzbach war am Samstag früh die Rehgartenstraße blockiert: ein riesiger Baum war umgefallen. Mit dem Bagger der Gemeinde und der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeuges der Feuerwehr Maria Anzbach wurde der Baum von der Straße entfernt.

Bereits am Freitag gab es Probleme mit dem Sturm: Ein Dach einer Gartenhütte in der Pfarrgasse wurde vom Sturm abgedeckt. Die FF Maria Anzbach sicherte die Dachpappe mit Nägeln. Ein paar Stunden später wurde die Feuerwehr wieder alarmiert: In der Eichbergstraße war ein Baum über die Straße gefallen. Die Feuerwehr Unter-Oberndorf übernahm den Einsatz und entfernte den Baum. Bereits am Dienstag war die FF Maria Anzbach in die Eichbergstraße zu einem Einsatz ausgerückt, weil aufgrund des Sturms ein Baum über die Straße gestürzt war.



