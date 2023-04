Über Wald und Wild in Neustift-Innermanzing

Am Betrieb von Markus Kuhrn fand eine Veranstaltung zum Thema „Zukunftsbaumarten beobachten“ statt. Teilnehmer des Projektes “Wir schauen auf unsere Wälder“ des österreichischen Kuratoriums für Landtechnik und Landentwicklung und interessierte Waldbewirtschafter der Waldwirtschaftsgemeinschaft-Wienerwald-West waren vor Ort. Michael Kuhrn stellte den Betrieb vor und führte die Gruppe zu einer Fläche, die vom Altersklassenwald in einen Dauerwald übergeführt wird.

Fachreferent Georg Frank vom Bundesforschungszentrum für Wald erläuterte die Vorteile eines mehrschichtigen, baumartenreichen Dauerwaldes in Zeiten der raschen klimatischen Veränderungen. Er verwies auf die Wichtigkeit der natürlichen Verjüngung des Waldes mit an den Standort angepassten Baumarten. Dabei ist es wichtig, dass der Wildbestand durch die Bejagung an das natürliche Äsungsangebot angepasst wird.

Im Zuge des Monitorings werden auf einer verjüngungsfähigen Waldfläche zwei Beobachtungsflächen eingerichtet, wobei eine Fläche gezäunt und eine weitere mittels Pflöcken markiert wird. Im Laufe der Jahre kann dabei beobachtet werden, welchen Einfluss Rehe oder Hirsche auf die natürliche Verjüngung des Waldes haben.

Die Teilnehmer waren begeistert vom informativen Waldnachmittag, es entstand eine rege Diskussion und sie freuen sich auf die nächste Schulung im Kuhrn-Wald.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.