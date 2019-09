In der Schwabstraße, oberhalb der Maria Anzbacher Volksschule, wurde mit dem Bau des Wohnbau-Projektes begonnen: In der Vorwoche rückten die Bagger an und es wurde mit dem Aushub von Erdmaterial begonnen.

Das Projekt Maria Anzbach – Schwabstraße wird von der „Terra Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft mbH“ umgesetzt.

Errichtet werden insgesamt 24 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von circa 50 bis 105 Quadratmetern. Diese Wohnungen werden mit einer geförderten Miete mit Kaufoption zu haben sein.

Weiters werden auf dem Areal noch neun frei finanzierte Reihenhäuser mit Soforteigentum errichtet.

In etwa zwei Jahren sollen die Bauten fertig gestellt und die Wohnungen sowie die Reihenhäuser bezugsfertig sein.