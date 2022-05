Das liebe (Bar-)Geld: Wie sieht man's in der Region Neulengbach?

Werbung

„Als wir im Jahr 2018 unseren Laden eröffnet haben, haben wir uns auch gleich ein kleines Gerät zur Kartenzahlung zugelegt“, schildert Eva Wallisch. Sie führt ein Geschäft mit Holzspielwaren, Dekoartikeln, bedruckten Shirts und Babykleidung im Zentrum von Neulengbach.

Etwa 70 Prozent ihrer Kundschaft zahlt bar, berichtet die Geschäftsinhaberin. Der Rest bevorzuge die Karte, „das ist vorwiegend die jüngere Generation.“

Stadtgreißlerei: Bankomatkasse rechnet sich nicht

Nicht mit Karte bezahlen kann man hingegen in Georg Brutschys Stadtgreißlerei, denn: „Im Zentrum von Neulengbach kann man auf kurzem Weg Geld abheben“, weiß der Greißler, der zugleich Obmann der Aktiven Wirtschaft Neulengbach ist. Seine Kunden wissen, dass im Geschäft keine Kartenzahlung möglich ist. Und wenn jemand ohne Bargeld komme, könne er sich gleich nebenan etwas abheben.

Für ihn rechne sich eine Bankomatkasse nicht – wegen der Anschaffungskosten und der laufenden Kosten, die durch die Transaktionen bezahlt werden müssen. „Das ist in Summe zu teuer“, meint er. In großen Geschäften würden sich die Kosten relativieren, in kleinen jedoch nicht.

Dennoch geht laut Brutschy der Trend immer mehr zur Karte. „Corona hat das noch verstärkt“, weiß der Unternehmer. Allerdings werde vor allem in Geschäften, in denen vorwiegend kleinere Beträge ausgegeben werden, noch eher mit Bargeld bezahlt.

Kartenzahlung erspart Arbeit

Für Wolfgang Simhofer ist Bargeld dagegen nicht mehr so wichtig. Er hat die Kartenzahlung heuer in seinen Bäckereien eingeführt. Seither können Kundinnen und Kunden auch einzelne Semmeln mit der Karte zahlen.

Aktuell nutzen rund 20 Prozent diese Option. „Mir wäre es lieber, wenn mehr Leute mit Karte zahlen“, erzählt er. Kartenzahlung sei für ihn günstiger und weniger Arbeit, weil die Abrechnung nur ein Tastendruck sei und das Nachliefern von Wechselgeld wegfalle.

Vor seiner Filiale in Innermanzing steht trotzdem ein Bankomat. „Er ist ein kleines Minusgeschäft“, erzählt Simhofer.

Bäckereimeister Wolfgang Simhofer, hier mit Angelika Kalina (links) und Gabriele Schibich (Mitte), bevorzugt Kartenzahlungen. Foto: Archiv/privat

Rund 100 Euro für Strom und Betrieb zahlt er monatlich, weil der Bankomat erst ab 1.900 Abhebungen kostendeckend sei. Darunter kostet ihn jede nicht-getätigte Abhebung etwa 35 Cent. Der Bäckermeister sieht den Bankomaten jedoch als Service für seine Kundschaft und den Ort.

Auch in Asperhofen geht der Bankomat ins Geld. Rund 5.200 Euro zahlte die Marktgemeinde letztes Jahr, weil es so wenig Abhebungen gab. Für Bürgermeister Harald Lechner kommt es dennoch nicht in Frage, den Bankomaten bei der Tankstelle Steinhauser abzubauen. „Er wird bleiben“, ist er überzeugt – obwohl ihn die Höhe der anfallenden Kosten überrascht.

Im Raum Neulengbach gibt es noch genug Bankomaten, stellt Senioren-Obfrau Anneliese Böswarth fest. Persönlich zahlt sie kleinere Beträge gerne in bar, nur bei größeren Beträgen verwendet sie eher die Karte. „Ich sehe schon, dass Senioren generell lieber in bar bezahlen“, beobachtet sie. „Sie haben aber mit Kartenzahlung meist kein großes Problem.“

Das gilt auch für den Feitl klub-Altobmann Alois Priesching aus St. Christophen. Trotzdem zahlt er beinahe zu hundert Prozent mit Bargeld. „Nur, wenn ich einen spontanen Kauf tätige und kein Bargeld bei mir habe, verwende ich die Karte“, sagt er.

