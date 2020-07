Mit den ersten Beschlüssen des Gemeinderates steht dem Start für den Neubau des Rot-Kreuz-Hauses bald nichts mehr im Wege.

„Stadt hat damit die erste Rettungsgasse, die funktioniert“

VP-Stadtrat Florian Steinwendtner berichtete über die Finanzierung des Projektes, die mit den Gemeinden Asperhofen, Maria Anzbach und Neu-stift-Innermanzing sowie Land und Rotem Kreuz aufgeteilt wird. Der nicht rückzahlbare Zuschuss der Stadtgemeinde in der Höhe von rund 628.000 Euro wurde einstimmig beschlossen.

Auch der für das Projekt notwendige Beschluss zur Grundstücksteilung und der Tauschvertrag wurden von den Mandataren einstimmig beschlossen. „Das hat keinerlei finanzielle Auswirkungen“, stellt dazu der zuständige SP-Stadtrat Christof Fischer fest.

In der Rettungsgasse – so wird die Straße benannt, in der das Rot-Kreuz-Haus gebaut wird – muss auch die Infrastruktur errichtet werden. Die Errichtungs- und Planungskosten belaufen sich auf rund 280.000 Euro. Der Beschluss dafür war einstimmig. Der zuständige VP-Stadtrat Jürgen Rummel fügte hinzu: „Damit hat Neulengbach die erste Rettungsgasse, die auch wirklich funktioniert.“