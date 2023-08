Bauarbeiten Ab Samstag: Auf der Westbahn-Strecke kommt es zu Verzögerungen

An der ÖBB Weststrecke Bauarbeiten wird saniert und modernisiert. Das wirkt sich auf die Fahrpläne aus. Foto: ÖBB

W er regelmäßig mit der Bahn fährt, hat die Durchsagen in den Zügen schon gehört: Am 12. August starten an der ÖBB-Weststrecke Bauarbeiten. Es kommt zu geänderten Fahrplänen und Zugausfällen.

Die Strecken-Instandhaltungsmaßnahmen betreffen Nah- und Fernverkehr zwischen Wien – Tullnerfeld – St. Pölten – Amstetten – St. Valentin. Pressesprecher Georg Huemer erläutert: „Aufgrund von Strecken-Instandhaltungsmaßnahmen und Modernisierungsarbeiten an der ÖBB Weststrecke treten Abweichungsfahrpläne in zwei Phasen in Kraft: Betroffen ist der Nah- und Fernverkehr von ÖBB sowie WESTbahn. Die Bauarbeiten sind notwendig, um das hohe Qualitätsniveau im österreichischen Bahnverkehr nachhaltig zu halten beziehungsweise auszubauen.“ Der Verkehrsverbund Ost-Region hat die Auswirkungen der aktuellen Baustellenfahrpläne zusammengefasst: ÖBB-Baustellenfahrplan Phase 1Sowohl für den schnellen Nahverkehr als auch den Fernverkehr gilt ab Samstag, 12. August, ab 01:00 Uhr bis Montag, 28. August, 4:00 Uhr früh ein Abweichungsfahrplan: Nahverkehr: Linie CJX5 zwischen Wien Westbahnhof – Tullnerfeld – St. Pölten – Amstetten

Fernverkehr: RJ, RJX, ICE, IC, NJ, EN zwischen Wien – Tullnerfeld – St. Pölten – Amstetten – St. Valentin (– Linz) ÖBB-Baustellenfahrplan Phase 2In Phase 2, der von Montag, 28. August, bis Sonntag, 10. September gilt, wird der Abweichungsfahrplan noch einmal entsprechend dem Baufortschritt an der Westbahnstrecke geändert. WESTbahn AG:Auch das Angebot des VOR-Partners WESTbahn wird aufgrund der aktuellen Strecken-Instandhaltungsmaßnahmen adaptiert. Aktuelle Fahrpläne abrufenIn den beiden Phasen werden die Fahrgäste gebeten, sich online unter anachb.vor.at oder in der VOR AnachB App bezüglich der Fahrpläne zu erkundigen oder Alle Fahrpläne und Verbindungen für diesen Zeitraum sind in der VOR AnachB App oder unter anachb.vor.at abrufbar. Der VOR Kundenservice ist Montag - Freitag von 7 bis 20 Uhr Uhr und Samstag von 7 bis 14 Uhr unter 0800 22 23 24 oder unter kundenservice@vor.at erreichbar.