Betriebsgebiete Kirchstetten: Startschuss für Ansiedelungen

Mehrere Unternehmen siedeln sich in der Gemeinde Kirchstetten an. Die Vorbereitungen dafür werden gerade getroffen. Insgesamt wurden zwei Hektar umgewidmet. Damit will die Gemeinde die örtliche Wirtschaft stärken. In den Betriebsgebieten Mooswiesn, Sichelbach und Bruckfeld wird die Infrastruktur hergestellt, diese wird von der Firma Strabag , die bei der Ausschreibung Bestbieter war, übernommen. Kanal und Wasser werden aktuell verlegt. Bürgermeister Josef Friedl überzeugte sich kürzlich vom Baufortschritt.

Unter anderem werden sich die Unternehmen Fliesenleger Gnasmüller, die Firma Langmann (Dachdecker und Garten) sowie Schwimmbadanlagen Königsecker ansiedeln.