Bauprojekt in Neustift-Innermanzing wird umgeplant

Bürger, die sich für die geplanten Wohnungen und Reihenhäuser im Kohlhof interessieren, müssen sich noch etwas gedulden. Die Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft „Schönere Zukunft“ hat sich nämlich entschieden, das Bauprojekt umzuplanen. Grund dafür sind zu hohe Baukosten. „Das Bauvorhaben wird umgeplant, da die derzeitigen Angebote der Baufirmen zu hoch sind und wir durch eine Umplanung Einsparungen erwarten“, informiert Raimund Haidl, Geschäftsführer der Siedlungsgenossenschaft „Schönere Zukunft“ auf NÖN-Anfrage.

Gerüchte, dass das Wohnprojekt nicht gebaut werden kann, da der Hang nicht sicher ist, stimmen nicht, erklärt Haidl: „Der Hang kann durch Bohrpfähle sehr wohl gesichert werden, diese sind jedoch sehr kostenintensiv. Wir versuchen deshalb, durch eine neue Situierung der Baukörper nicht so tief in den Hang einzuschneiden, damit durch eine Baukostenreduktion die Leistbarkeit für die künftigen Bewohner gewährleistet bleibt.“ Wann der Baustart erfolgen soll, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, so der Geschäftsführer.

Neu-Planung wird geprüft

Seitens der Gemeinde informiert ÖVP-Bürgermeisterin Irmgard Schibich, dass es für das ursprünglich geplante Projekt im Kohlhof eine aufrechte Baubewilligung gibt. Wenn die „Schönere Zukunft“ ihre Umplanungen abgeschlossen hat, wird die Gemeinde prüfen, ob das Wohnprojekt gegebenenfalls neu eingereicht werden muss. „Dafür haben wir einen Bausachverständigen, der wird sich die Sache ansehen“, so Schibich. Bürger, die an den Wohnungen interessiert sind und sich bei der Gemeinde gemeldet haben, werden Informationen bekommen, sobald konkrete Pläne bzw. ein Zeitplan vorliegen, so die Ortschefin.

Enttäuscht über den erneut verschobenen Baustart ist SPÖ-Gemeinderat Stefan Eisner. Bereits im September 2020 hatte man den Spatenstich für die Wohnungen und die Reihenhäuser gefeiert. Und geht es nach dem SPÖ-Gemeinderat, hätte das Projekt schon damals so geplant sein sollen, dass ein Baustart erfolgen kann. „Es ist sehr schade, dass alles jetzt so lange dauert“, sagt Eisner.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden