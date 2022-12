Raipoltenbach: Bauernkrapfen, Handwerk und weihnachtliche Klänge

Werbung

Die Bauernbund-Ortsgruppe Raipoltenbach mit Obmann Karl Hollaus veranstaltete erstmals einen Bauernadvent. Die vielen Besucher erfreuten sich an köstlichem Gebäck, an Kunsthandwerk, dem Schauschmieden mit Schlossermeister Leopold Pfeiffer und an den Klängen der Adventbläser.

