Der Umbau der Bahnstation Neulengbach-Stadt war Thema einer Besprechung zwischen Gemeinde- und ÖBB-Vertretern. Der Zeitplan steht fest: Ab Ende August werden Vorarbeiten zur Baugrubensicherung durchgeführt.

Das passiert größtenteils in der Nacht, sodass keine Gleissperren notwendig sind. Ab Frühjahr 2020 erfolgen die Hauptarbeiten. Zwei Lifte inklusive Technikräumen und Stiegenaufgängen werden im Bereich der Straßenunterführung eingebaut. Der Stiegenaufgang und ein Teil des Bahnsteigs werden überdacht.

Die alten Wartehäuschen stehen unter Denkmalschutz und bleiben erhalten. Auch die alten WC-Anlagen bleiben. Neue Wartekojen wie in der Bahnstation Eichgraben werden errichtet.

„Das ist eine Schnapsidee hoch 4.“ Bürgermeister Franz Wohlmuth über einen Fußgängersteg von den Parkdecks zur Bahnstation.

Zwischen Park- und Rideanlage und Busstation wird ein Zebrastreifen mit Ampelanlage angelegt. Eines kommt sicher nicht: eine Fußgängerbrücke über die Bundesstraße 44. Das Thema hatte zuletzt SP-Obmann Mario Drapela im Gemeinderat angesprochen: „Eine Brücke wäre wünschenswert für die Pendler.“ Franz Wohlmuth hält fest, dass es deswegen mehrfach Gespräche gegeben habe, aber: „Das ist eine Schnapsidee hoch 4. Die Bahn-Vertreter haben uns gesagt, dass das gar nicht geht.“

Weder technisch noch finanziell sei so ein Übergang in Neulengbach machbar. Wie SP-Stadtrat Josef Fischer festhält, müsste die Gemeinde die Brücke zahlen: „Das wären einige hunderttausend Euro. Grundsätzlich hätte ich so einen Übergang auch sinnvoll gefunden, aber wir müssen auf dem Teppich bleiben. Was man sich nicht leisten kann, kann man sich nicht leisten.“ Der Umbau und die neue Verkehrslösung würden enorme Vorteile gegenüber der jetzigen Situation bringen: „Das ist eine große Verbesserung“, freut sich Fischer.

Bürgermeister Franz Wohlmuth betont, dass die Gemeinde eine gute Gesprächsbasis mit den ÖBB habe. Einige Details müssten noch besprochen werden. Die Gemeinde habe jedenfalls großes Interesse, dass der barrierefreie Umbau rasch über die Bühne geht: „Das ist im Sinne der ganzen Bevölkerung.“ Laut ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif sollen die Baumaßnahmen bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein.