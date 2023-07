Verlängerung der Bausperre in Eichgraben

Im Jahr 2021 hat der Gemeinderat eine Obergrenze für die maximale Anzahl der Wohneinheiten für große Grundstücke im Bauland-Kerngebiet im Rahmen einer Bausperre beschlossen. Diese Verordnung wird für ein weiteres Jahr verlängert. Während der Bausperre ist daher die Errichtung von nur maximal 20 Wohneinheiten pro Grundstück im Bauland Kerngebiet zulässig. Auf den betroffenen Grundstücken ist kein absolutes Bauverbot, es wird nur die Art der Bebauung geregelt. Im Fall einer Teilung des Grundstücks dürfen die neu entstehenden Grundstücke nur stufenweise verbaut werden. Bis Mitte 2024 werden nun diverse Themen in das in Arbeit befindliche Entwicklungskonzept eingearbeitet. „Dabei handelt es sich um Themen, die sich im Tagesgeschäft der Bauabteilung auftun“, erklärt Bürgermeister Georg Ockermüller. Unter anderem soll die Anordnung der Parkflächen und Details zum Bauwich geregelt oder Geländeveränderungen entsprechend deklariert werden. In einem weiteren Punkt war auch die insgesamt 7. Änderung des örtlichen Bebauungsplanes ein Thema. „Die in den letzten Monaten ausgearbeiteten Änderungen sind nun eingearbeitet und der Entwurf liegt von 3. Juli bis 16. August zur öffentlichen Einsichtnahme in der Bauabteilung auf“, erklärt der Bürgermeister. Um vorherige Terminvereinbarung unter 02773 44600 22, DI Barbara Fandler-Stadler wird ersucht. Auch auf der Gemeinde-Homepage wird der Entwurf samt Plänen und Erläuterungen zur Verfügung stehen.