Den Duft von Gegrilltem und frisch gezapftes Bier bei Schunkelmusik gibt es auch heuer nicht bei der Feuerwehr in Totzenbach. Coronabedingt fällt das Fest, das traditionell am Pfingstwochenende über die Bühne geht, das zweite Jahr in Folge ins Wasser. „Damit fehlen uns wichtige Einnahmen“, sagt Kommandant Matthias Furtner.

Und die fehlen genau auch noch dann, wenn ein neues Haus geschaffen wird. Deshalb wurde, wie berichtet, eine Bausteinaktion ins Leben gerufen. „Allerdings ist coronabedingt auch eine Haussammlung nicht möglich“, so Furtner. Deshalb laufe die Aktion eher erst langsam an. Jeder Betrag sei eine wertvolle Spende, denn „jeder investierte Euro kommt der Bevölkerung zugute.“

„Jahrhundertprojekt“ läuft trotz allem gut

Für 100 Euro gibt es einen bronzenen Baustein, für 200 Euro einen silbernen und für 500 einen goldenen. Außerdem sei dann im neuen Feuerwehrhaus eine Tafel geplant, auf der die Spender namentlich erwähnt werden. „Und die Spender werden zur Eröffnung des Hauses eingeladen“, rührt Furtner die Werbetrommel für die Aktion.

Trotz wirtschaftlich angespannter Situation laufe das „Jahrhundertprojekt“, wie Furtner es nennt, gut. „Derzeit gibt es Besprechungen mit Architekten, auch Angebote wurden bereits gelegt und Firmen fixiert“, verrät der Kommandant. Wenn alles nach Plan laufe, sollen im Juli die Bagger auffahren. Dann heißt es „in die Hände spucken“, so Furtner, denn es sei auch viel Eigenleistung von den Kameraden gefragt.

Mehr Informationen zur Bausteinaktion gibt es direkt bei den Kameraden der Feuerwehr beziehungsweise im Internet auf www.ff-totzenbach.at .