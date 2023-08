Ab Freitag, 25. August ist die A 1-Ausfahrt Altlengbach in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt. Die Sperre dauert laut ASFINAG bis längstens Montag, 28. August, 5 Uhr früh. Die Umleitung führt ab Pressbaum über die B44 und die B19 sowie über die Anschlussstelle Hochstrass.

Die derzeit gesperrte Autobahnauffahrt in Altlenbach in Fahrtrichtung Salzburg sollte mit Freitag wieder befahrbar sein. Die Umleitung auf die Westautobahn führte über den Autobahn-Zubringer in St. Christophen.

Beide Sperren erfolgen im Zuge der derzeit laufenden Arbeiten am gesamten Knoten Steinhäusl. Dieser Autobahnabschnitt wird nach knapp 30 Jahren saniert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht wird.Beide Sperren erfolgen im Zuge der derzeit laufenden Arbeiten am gesamten Knoten Steinhäusl. Dieser Autobahnabschnitt wird nach knapp 30 Jahren saniert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht wird.