Arbeiten an der B19 im Raum Neulengbach

„Schurli Ecker ist an mich herangetreten mit der Bitte, in diesem Bereich etwas zu tun, weil er als schwer sehbehinderter Fußgänger auf dem holprigen Bankett immer wieder in Schwierigkeiten kam“, berichtet Bürgermeister Jürgen Rummel auf Anfrage der NÖN.

„Wir haben diese Arbeiten im Zuge unserer Erhaltungsarbeiten erledigt“, berichtet Martin Gramer. Der Neulengbacher Straßenmeister erläuterte die Arbeiten: „Infolge von Ausschwemmungen im Bereich zwischen dem FF-Haus und der Brücke, an der der Laabenbach unter der B19 durchführt, ist es zu Ausschwemmungen gekommen. Wir haben das Bankett in diesem Bereich ausgegraben und neu befestigt und sodann eine Reihe Leistensteine gesetzt.“

Im Zuge dieser Arbeiten wurde in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Neulengbach für eine Befestigung im Bereich Mistplatz in der Friedhofstraße gesorgt. Mit dieser nun geschaffenen Parkbucht ist das kurze Parken zum Entsorgen von Glas und Kleidung in den Containern jetzt problemlos möglich.

Und eine Vorschau auf künftige Arbeiten gibt der Neulengbacher Ortschef auch noch: „Das nächste Projekt zur Verkehrssicherheit ist der Fahrbahnteiler an der B19 im Bereich Inprugger Ortsgebiet. Dieser Teiler ist für Fußgänger, Leute mit Kinderwagen oder für Radfahrer notwendig zum Queren der B19, um entweder zum Radweg oder nach Emmersdorf zu kommen.“