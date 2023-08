Autobahn-Auffahrt in Altlengbach ab Montag gesperrt

Bis zu 74.000 Kraftfahrzeuge pro Tag - davon 11.000 Lkw - rollen im Bereich Knoten Steinhäusl über die Westautobahn. Der stark befahrene Abschnitt wird derzeit saniert. Nach knapp 30 Jahren wird die Autobahn in dem Bereich auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Die Arbeiten haben wie berichtet im Frühling begonnen und werden bis November 2024 dauern. Im Zuge dieser Arbeiten muss nun kurzzeitig die Auffahrt in Altlengbach in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt werden.

Umleitung erfolgt über Anschlussstelle St. Christophen

Die Sperre beginnt am Montag, 21. August. um 7.30 Uhr und wird laut Auskunft der Asfinag voraussichtlich bis Freitag, 25. August, 18 Uhr dauern. Die Umleitung führt über die Halbanschlussstelle St. Christophen. Dort kann auf die A 1 in Fahrtrichtung Salzburg aufgefahren werden.

Knapp 30 Millionen Euro investiert die ASFINAG in die Generalerneuerung der Autobahn zwischen Knoten Steinhäusl und St. Christophen. Die Hauptfahrbahnen sowie die Auf- und Abfahrten der Anschlussstellen Altlengbach und St. Christophensätzlich werden saniert. Außerdem erfolgen Maßnahmen an den Brücken, den Überkopfwegweisern sowie den Wildschutzzäunen.