Autobahn wird zwischen Knoten Steinhäusl und St. Christophen erneuert

Knapp 30 Millionen Euro investiert die ASFINAG in die Generalerneuerung der Autobahn zwischen Knoten Steinhäusl und St. Christophen. Die Hauptfahrbahnen sowie die Auf- und Abfahrten der Anschlussstellen Altlengbach und St. Christophensätzlich werden saniert. Außerdem erfolgen Maßnahmen an den Brücken, den Überkopfwegweisern sowie den Wildschutzzäunen.

Mit einem täglichen Verkehrsaufkommen von bis zu 74.000 Kraftfahrzeugen pro Tag - davon 11.000 Lkw - ist die Westautobahn im Bereich Steinhäusl stark belastet. Nach nunmehr fast 30 Jahren wird dieser Streckenabschnitt ab Montag generalsaniert. „Gearbeitet wird wechselweise auf beiden Richtungsfahrbahnen“, so die Information der ASFINAG. Für die Baustelleneinrichtung wird jeweils rund eine Woche benötigt. Die Umstellungen werden immer in der Nacht durchgeführt. In dieser Zeit kommt es auch zu Spursperren. Je Richtung stehen während der Bauarbeiten grundsätzlich immer drei Fahrspuren zur Verfügung. Damit das gewährleistet werden kann, muss in Fahrtrichtung Wien eine Fahrspur baulich getrennt im Gegenverkehr geführt werden.

Die Anschlussstelle Altlengbach ist nur von der ersten und zweiten Fahrspur aus erreichbar. „Notwendige, vereinzelte Sperren von Fahrspuren nimmt die ASFINAG ausschließlich in der verkehrsarmen Zeit vor“, so Pressesprecherin Alexandra Vucsina-Valla. Während der rund 19 Monate dauernden Baustelle saniert die ASFINAG. Die Zufahrt zur Raststation Steinhäusl bleibt in jeder Bauphase aufrecht. In den Wintermonaten ist die A 1 in diesem Abschnitt baustellenfrei, die Weiterführung der Baustelle erfolgt dann wieder im Frühjahr 2024.

Ein Großteil des im Baulos abgetragenen Altmaterials wird aufbereitet und vor Ort oder bei anderen Baustellen wiederverwendet.

