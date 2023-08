Böschung bei Brücke in Neulengbach muss gesichert werden

„Das war so nicht vorgesehen“, sagt Bürgermeister Jürgen Rummel. Die Steghofbrücke wird wie berichtet neu gebaut. Im Zuge der Arbeiten hat sich heraustellt, dass Sicherungsmaßnahmen für den Hang erforderlich sind. „Wegen der Wasserleitung musste man die Böschung sichern“, so Rummel. Mit 15 Meter langen Piloten, für die zum Teil Bohrungen in den Boden eingebracht werden mussten, werden die beiden Baugruben für die Brückenlager abgestützt. Sie reichen bis auf den gewachsenen Fels, ein Konglomerat, auf das die beiden Brückenlager in Betonbauweise aufgesetzt werden. Die Arbeiten haben für beträchtlichen Lärm gesorgt.

Trotz dieser zusätzlichen Arbeiten sei man gut im Zeitplan, sagt der Bürgermeister. Für die zusätzlichen Kosten wird die Stadtgemeinde Neulengbach einen Nachtragsvoranschlag benötigen.