Neuer Gehsteig in Totzenbach wurde errichtet

Jede Menge Bauarbeiten gibt es derzeit in Kirchstetten. Leitungen für schnelles Internet werden verlegt, die Schule bekommt einen Zubau. In Totzenbach wird eine neue Wohnungsanlage errichtet. Im Bereich dieser Anlage gab es auch Straßenarbeiten. „Es wurde auf einer Länge von etwa 150 Meter der Gehsteig errichtet

und die L129 wurde in diesem Bereich neu asphaltiert“, informiert Bürgermeister Josef Friedl. Er freut sich, dass diese Arbeiten jetzt fertiggestellt werden konnten: „Ich bedanke mich beim Straßenmeister Martin Gramer für die rasche und perfekte Umsetzung der Arbeiten“, so Josef Friedl.