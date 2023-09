Sanierung der Wasserleitung in Neulengbach voll im Gang

Auch im September gehen die Arbeiten für die Infrastrukturprojekte in der Stadtgemeinde Neulengbach weiter. In der Hainfelderstraße ist die Sanierung der Wasserleitung voll im Gang. „Wir sind im Zeitplan“, informiert Stadtrat Helmut Leonhartsberger auf Anfrage der NÖN. Erneuert wird die Wasserleitung beginnend von der Bahnunterführung im Alten Markt bis zur Firma Hallach. „Die Leitung ist die Hauptversorgung vom Hochbehälter Dreiföhren, das ist also eine wichtige Verbindung“, so der Infrastruktur-Stadtrat. Vor dem Winter wird die Leitungsverlegung abgeschlossen. Eine dünne Asphaltschicht wird noch heuer aufgetragen, die eigentliche Asphaltierung folgt dann im nächsten Jahr. Im Anschluss an die Wasserleitungssanierung wird ein kombinierter Geh- und Radweg errichtet. „Damit haben wir dann einen durchgehenden Radweg“, ist Leonhartsberger zufrieden.

Der Parkplatz ist vorübergehend Lagerplatz. Foto: Hinterndorfer

Voll angelaufen sind im September auch die Arbeiten für den neuen Kindergarten im Ortsteil Haag, wo auch eine Arztpraxis Platz findet.

Wo jetzt ein großes Loch ist, wird Ende nächsten Jahres der Neubau stehen, in dem Kindergarten und Arztpraxis untergebracht sind. Foto: Hinterndorfer

Fleißig gearbeitet wird auch beim Neubau der Steghofbrücke. Die Anrainer sind nach wie vor mit viel Lärm konfrontiert.