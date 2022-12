Was braucht die Jugend in der Region Wienerwald?

Werbung

Die Gemeinden der Leaderregion Elsbeere Wienerwald setzen einen Jugend-Schwerpunkt. Gerade die jungen Menschen haben unter den Corona-Maßnahmen besonders gelitten. Jetzt sei der Zeitpunkt da, um ihre Stimmen zu hören und aktiv zu werden“, sind sich die Verantwortlichen einig.

Nach den Startworkshops in mehreren Gemeinden, an denen im Oktober und November verteilt über die Region über 110 vorwiegend ehrenamtlich tätige Jugendverantwortliche teilgenommen haben, sind jetzt die Jugendlichen selbst am Wort. Eine Jugendbefragung wurde gestartet. Darin geht es um Fragen wie: Lebst du gerne in unserer Region? Wie geht es dir hier in deiner Gemeinde? Was können wir verbessern? Was hast du zu sagen?

Mountainbike und E-Scooter zu gewinnen

Derzeit findet eine große Online-Befragung statt, zu der alle Jugendlichen der Region persönlich per Brief vom jeweiligen Bürgermeister eingeladen werden. „Es gibt auch coole Preise zu gewinnen“, hält Leader-Managerin Christina Gassner fest.

So werden zum Beispiel ein Mountainbike im Wert von 1.000 Euro, gespendet von der Raiffeisenbank Wienerwald, ein E-Scooter im Wert von 500 Euro von der Klima-und Energiemodellregion oder smart Watches, zur Verfügung gestellt von NK Kommunal, verlost. Auch Air Pods, Fahrschulgutscheine oder Freibad-Eintritte sind zu gewinnen.

Die Beantwortung der Fragen dauert etwa 15 Minuten und bietet die Möglichkeit, aktiv etwas für die Entwicklung der Region beizutragen.

Im Frühjahr folgen im Projekt Workshops mit den Jugendlichen selbst. Da werden die eigenen Aufenthaltsorte, Angebote in der Gemeinde sowie Infrastruktur analysiert. „Bestenfalls werden dann schon Umsetzungsprojekte entwickelt“, so Gassner.

Im Sommer 2023 soll ein Fördercall geöffnet werden, wo Jugendprojekte eingereicht werden können.

www.elsbeere-wienerwald.at

