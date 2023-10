Erntedankfest in Neulengbach gefeiert

Am 1. Oktober beging die Pfarrgemeinde in Neulengbach, zu der auch die Gläubigen der umliegenden Dörfer zählen, die traditionelle Erntedankfeier. Am Beginn der Messe, die Pfarrer Boguslaw Jackowski in der gut besetzten Kirche zelebrierte, wurden die Erntegaben und die Erntekrone zum Altar getragen und gesegnet. In einem Text zur Besinnung wies Nicole Gfatter auf den hohen Wert und die Einzigartigkeit der Erde in unserem Heimatort hin.

Pfarrer Jackowski sprach zum Evangelium des Sonntags, dem Gleichnis über das Samenkorn des Wortes Gottes, das in die Erde fällt und vielfältig Frucht bringt, wenn der Boden bereitet ist. Im Sinne des nun begonnenen Marienmonats bezauberte Katharina Dietl mit dem „Ave Maria“ von Bach-Gounod. Nach der Messe verköstigte der „Bauernbund Inprugg Markersdorf Neulengbach“ mit Grillwürsten, Feuerflecken sowie Kaffee und Kuchen die hungrige Gottesdienstgemeinde.