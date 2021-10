Der Neujahrsempfang musste wegen Corona abgesagt werden, stattdessen gab es jetzt einen Herbstempfang der Gemeinde. „Es ist Zeit, danke zu sagen und ein wenig zu feiern“, sagte Bürgermeister Josef Friedl bei der Begrüßung im Schloss Totzenbach.

Der ÖVP-Bürgermeister gab nach einer Schweigeminute für den verstorbenen früheren Bürgermeister Johann Dill einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse und Veranstaltungen in der Gemeinde in den letzten eineinhalb Jahren, von der konstituierenden Gemeinderatssitzung über den Kulturstammtisch bis zum Kinderfasching, vom Corona-Lockdown über die Corona-Massentestungen bis zu den Impfstraßen im Ort.

Rück- und Ausblick auf Projekte

Josef Friedl betonte: „Es konnte trotz der Pandemie in den letzten eineinhalb Jahren in unserer Marktgemeinde doch einiges umgesetzt werden.“ Da war etwa die Fertigstellung der Infrastrukturmaßnahmen in Doppel, die Neugestaltung der Orteinfahrt Totzenbach, die Umsetzung des „Corona Zehners“.

Der Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrhauses in Totzenbach konnte gesetzt werden, der Bahnhofs-Umbau konnte abgeschlossen werden, das Kindergarten-Provisorium konnte in Betrieb genommen werden.

Auch ein Ausblick auf Projekte im nächsten Jahr durfte nicht fehlen. Großes Thema wird die Erweiterung der Volksschule sein. Ein neues Wohnhaus soll neben der neuen Feuerwehr Totzenbach errichtet werden.

Der Spatenstich für das neue Musikhaus der Trachtenmusikkapelle neben dem neuen Feuerwehrhaus in Kirchstetten soll erfolgen. Platz für neue Betreibe will man schaffen. Auch ein Auden-Denkmal wird errichtet werden. Und der Ausbau des Breitbandnetzes im Gemeindegebiet von Kirchstetten ist ebenfalls für 2022 geplant.

„Das Team Chahrour unterstützte zu jeder Zeit“

Ehrungen gab es beim Herbstempfang für ausgeschiedene Gemeinderäte und Bürger, die sich in verschiedenen Bereichen besonders engagiert haben (siehe ganz unten). Erstmals wurde auch ein Team des Jahres gekürt: Gemeindearzt René Chahrour und seine Mitarbeiterinnen Elisabeth Lindner, Marlene Wollinger, Maria Stengl, Kathrin Gruber und Jasmin Hussein erhielten für ihren Einsatz einen Wanderpokal.

Bürgermeister Josef Friedl betonte: „Das Team Chahrour unterstützte zu jeder Zeit und uneingeschränkt jede Initiative der Marktgemeinde, insbesondere bei der Ausrichtung der Test- und Impfstraßen. Neben der anstrengenden Tätigkeit in der Ordination wurde viel Freizeit auch an Wochenenden uneigennützig geopfert. Dafür großes Dankeschön und Hochachtung.“

Besonderer Dank galt auch den Schlossbesitzern Johanna und Walter Berger, die ihr Anwesen immer wieder für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Beide erhielten die Goldene Ehrennadel.

Paul Horsak, der insgesamt 20 Jahre im Gemeinderat und zehn Jahre davon als Bürgermeister im Einsatz war, wurde mit einem Golddukaten ausgezeichnet.

Josef Friedl dankte allen Institutionen, Vereinen, Interessensgemeinschaften, den Blaulichtorganisationen, den Unternehmern, den Gemeinderäten und allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich in der Gemeinde engagieren: „Die Freiwilligkeit, Ehrenamtlichkeit und der persönliche Einsatz sind unschätzbar wichtig für eine Gemeinde. Dieses Engagement macht vieles erst so möglich und macht Kirchstetten noch lebenswerter.“

Ein ganz besonders großer Dank gelte speziell im letzten Jahr dem gesamten Team in der Gemeinde, ob Verwaltung im Gemeindeamt, Bauhof, Kindergarten oder Schule: „Das war eine herausfordernde Zeit. Alle Achtung für den Einsatz.“

Für die musikalische Begleitung des Abends sorgte die Trachtenmusikkapelle Kirchstetten. Für die Verköstigung war das Gnasmüller-Team im Einsatz, und für Süßes sorgte Grete Maron.