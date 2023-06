Beherzte Ersthelfer aus Maria Anzbach

Auf der Rückfahrt von den Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerben in Karlstetten, bei denen die Feuerwehrjugend Maria Anzbach den ersten Platz in Silber heimholen konnte, kamen die beiden Jugendbetreuer Angela Heger und Alexander Bokor am Marktplatz in Maria Anzbach bei einer Unfallstelle vorbei. Wenige Minuten zuvor konnten bereits einige Passanten einen verunglückten Mopedfahrer in die Wiese neben der Straße legen.

Die beiden Feuerwehrmitglieder zögerten nicht lange, hielten an und begannen umgehend mit den ersten Sofortmaßnahmen. Der pensionierte ortsansässige Verunglückte wies zum Glück keine äußerlichen Verletzungen auf und war soweit auch ansprechbar. Trotzdem alarmierten die Ersthelfer die Rettung. Nach wenigen Minuten traf auch eine Funkstreife ein, die den Einsatz übernahm. Der Unfalllenker konnte anschließend den Rettungskräften übergeben werden. Die beiden Feuerwehrleute konnten ihre Fahrt zur Siegesfeier der Feuerwehrjugend fortsetzen.