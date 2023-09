Musikantentreffen mit Schaudörren in Neustift-Innermanzing

Wenn der Herbst ins Land zieht, steht auch immer wieder das Schaudörren mit Musikantentreffen auf dem Programm. Am kommenden Sonntag, 24. September, findet auch heuer wieder das Musikantentreffen beim Dörrhaus statt. Neben vielen Musikgruppen, die für Unterhaltung sorgen, bewirten die Mitglieder des Kultur-, Sport- und Folklorevereins (KSFV) mit Speis und Trank.

Außerdem wird beim Verein auch das Brauchtum hochgehalten. So wurde kürzlich ein altes Dörrhaus revitalisiert und Dörrmeister Sepp Doppler wird auch beim Musikantentreffen so manches Gedörrte – Äpfel, Zwetschken, Birnen – an die Besucherinnen und Besucher verteilen. Erst vor Kurzem wurde außerdem ein altes Wasserrad beim Dörrhaus restauriert: „Früher wurden viele Mühlen und Sägewerke mit Wasserrädern betrieben. Diese Tradition kann man sich bei uns noch anschauen“, so KSFV-Obmann Erich Bamberger.