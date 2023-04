Postpartner in Kirchstetten ist eröffnet

Mit einer kleinen Feier wurde der neue Postpartner in Kirchstetten eröffnet. Angesiedelt ist er beim Nahversorger, den die Firma Kastner jetzt betreibt.

Nachdem die Trafikantin in Pension gegangen war, gab es vorübergehend auch keine Post-Stelle mehr in der Marktgemeinde. Eine Neueröffnung war für Anfang des Jahres geplant. Es kam zu einer Verzögerung. Doch jetzt ist alles fertig und der Postpartner steht zur Verfügung. „Und er wurde gleich am ersten Tag gut angenommen“, freut sich Bürgermeister Josef Friedl.

Am Eröffnungstag fand sich auch der zuständige Gebietsleiter der

Post AG Christian Pichler ein.

