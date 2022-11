Neuer Anlauf für Neulengbachs Ortskern

Werbung

Die Stadtgemeinde Neulengbach wird kommendes Jahr wieder bei der Aktion Stadterneuerung mitmachen. Die Gestaltung und Belebung des Ortszentrums wird dabei großes Thema sein. Wieder einmal. „Wir haben viele Konzepte im Ladl. Aber viel ist nicht umgesetzt worden“, stellt Wirtschaftsstadtrat Gerhard Schabschneider (ÖVP) fest. Immer wieder stehen Geschäfte leer im Stadtzentrum, immer wieder gibt es Wechsel.

Gerhard Schabschneider ist froh, dass es einige sehr gute Leitbetriebe gibt: „Das ist ganz wichtig, das braucht eine Stadt wie unsere.“ Das Einzugsgebiet sei groß. Zum Einkaufen nach Neulengbach würden Kunden aus dem Laabental genauso kommen wie Leute aus Tulln.

Ein Problem sei, dass es in Neulengbach kaum Tourismus gibt, so Schabschneider. Auch große Einkaufszentren wie Traisenpark Auhof-Center und Shopping City sind für die kleinen Betriebe in Neulengbach eine große Konkurrenz.

Schabschneider hofft jetzt, dass durch die Stadterneuerung wieder neue Ideen entwickelt werden: „Schauen wir, was kommt und was man umsetzen kann.“

Schwieriges Unterfangen

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.