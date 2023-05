Junge Talente bringen buntes Musikprogramm in Neulengbach

Junge Musiktalente, die beim Wettbewerb „Prima la Musica“ erfolgreich waren, sind am Vorabend des Muttertags bei einem Benefizkonzert des Lions Club Wienerwald zu hören. Mit dabei ist auch Alexander Terzinsky. Der junge Neulengbacher hat mit acht Jahren zu musizieren begonnen. Jetzt ist er 19. Sein Können am Schlagzeug hat er schon bei zahlreichen Auftritten gezeigt - teilweise gemeinsam mit seinem Vater, dem Pianisten Christian Terzinsky. Beim Landeswettbewerb Prima la Musica hat Alexander Terzinsky mit Kollegen den 1. Preis geschafft. Somit geht's im Oktober zum Bundeswettbewerb nach Wien.

In den vergangenen Wochen wurde aber für das Konzert am 13. Mai geprobt. Gemeinsam mit Polina Stepura, Herwig Neugebauer und Konstantin Schmid wird Alexander Terzinsky unter anderem „The girl from Ipanema“ oder „Sunny“ spielen. Auch anderen kleine Formationen und Solistinnen und Solisten, die beim Prima la Musica erfolgreiche Auftritte hingelegt haben, sind beim Benefizkonzert in Neulengbach zu hören. Das Programm ist abwechslungsreich und reicht von Klassik bis Jazz.

Der bekannte Pianist und Universitätsprofessor Thomas Kreuzberger aus Eichgraben präsentiert bei dem Konzert im Lengenbacher Saal aber nicht nur Preisträgerinnen und Preisträger von "Prima la Musica", sondern auch seine früheren Schüler Wang Xi und Christian Terzinsky. „Weitere musikalische Überraschungen sind vorbereitet, das Programm wird für jeden musikalischen Geschmack reizvolle Eindrücke bieten“, sind die Lions überzeugt.

Für ein Buffet ist gesorgt. Alle Einnahmen kommen zur Gänze karitativen Zwecken zugute. Die Lions hoffen auf viele Gäste: „Helfen Sie uns helfen!“

Karten gegen eine Spende von 18 Euro sind bei allen Mitgliedern des Lions-Clubs Wienerwald und an der Tageskasse erhältlich. Das Konzert am Samstag, 13. Mai, beginnt um 17 Uhr.

