Benefizveranstaltung für kranken Buben

Im Gasthaus Fenzl fand eine Benefizveranstaltung zu Gunsten von Felix, der an einem Kopftumor erkrankt ist, statt. Für eine Therapie in Deutschland fallen durch Aufenthalt und Reise hohe Kosten an, die die Eltern vor eine große Herausforderung stellen. Zur Unterstützung hat Josef Fritz den „Lustigen Hermann“ eingeladen. Das Echo war enorm: Schon beim Kartenvorverkauf wurden hohe Spendenbeträge übergeben, der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt.

