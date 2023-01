Maria Anzbacher sammelte 3.750 Flascherl

Der Maria Anzbacher Helmut Gornik hat eine besondere Sammelleidenschaft. Er sammelte in den vergangenen 40 Jahren 3.750 Miniatur Schnaps-, Whisky- und Likörflaschen. Diese sind fein säuberlich in Glasvitrinen, die er selbst gebaut hat, in zwei Räumen ausgestellt. „Rund 600 Flaschen habe ich bereits doppelt. Sie liegen sortiert in Kartons. Keines der Fläschchen wird aber aufgemacht und verkostet“, erzählt Helmut Gornik. Die Raritäten stammen aus der ganzen Welt, angefangen von China über Mexiko bis Italien, Schweiz und natürlich auch Österreich.

Aber das ist noch nicht alles. Helmut Gornik hat auch 100 verschiedene Bügeleisen, von ganz klein bis zu großen, mit Gas betriebenen. Auch seine Frau Edith hat eine Sammelleidenschaft: sie sammelt Kaffeehäferl und Kaffeemühlen.

Helmut Gornik hat noch ein weiteres Hobby – das Krippenbauen. Jedes Jahr um die Weihnachtszeit stellt er seine Krippen auf. Für den Anzbacher Advent hat er bereits zwei Krippen für den Hauptpreis der Tombola zur Verfügung gestellt. Auf dem Dachboden des Wohnhauses hat er seine Krippen-Werkstatt eingerichtet. Dort sitzt er stundenlang und baut die Krippen, z.B eine Tiroler Bauernkrippe oder verschiedenste Motive in Laternen.

Auch Krippen bastelt Helmut Gor Foto: nik gern.Foto Riedl

„Insgesamt habe ich sicher schon an die 50 Krippen gebaut. Ich bin auch Mitglied im Krippenverein Vösendorf, zu dem auch das 1. Krippenmuseum Niederösterreichs gehört“, erzählt der Maria Anzbacher. Die Laternen baut er selbst zusammen und setzt darin die Krippe zusammen. Die filigranen Details wie Dachschindeln, Brunnen, Mauerziegel und Holzfiguren, hat der begnadeten Bastler selbst geschnitzt. Dass er mit Holz gut umgehen kann, zeigt auch die selbst geschnitzte Holzdecke im Wohnzimmer des Hauses.

Der gelernte Automechaniker war 33 Jahre beim ARBÖ beschäftigt, zuletzt als Stützpunktleiter. Er besitzt einen Oldtimer, Fiat 1500 C Baujahr 1966, bei dem er gerne selbst Hand anlegt, und den er gerne für Ausfahrten mit seiner Frau nutzt.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.