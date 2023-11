Theater in Neulengbach: „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“

Ein Ehepaar - etwa Mitte 70 - im Zimmer einer gehobenen Seniorenresidenz, zwei Rollstühle, Kisten mit Erinnerungsstücken, wie einem „Peace“-Zeichen, einem Papierblumenkranz, einem Wählscheibentelefon und einem Spielzeugkoffer sowie eine Mülltonne, in der ein Assistent, in Person von Udo Tschernuter, all diese Gegenstände nach ihrem Auftritt entsorgt. Sparsam und sensibel, geradlinig und uneitel inszenierte Brigitte Pointner das letzte Stück Peter Turrinis, in dem er sich wohl auch mit seinem eigenen Altern auseinandersetzt, auf der Bühne im Lengenbacher Saal.

„Die Premiere war ausverkauft. Die Zuschauer sind sehr konzentriert auf diesen anspruchsvollen Stoff zugegangen. Die Schauspieler standen in der Herausforderung, ständig zwischen den zeitlichen Ebenen der vergangenen Geschichte und der aktuellen Situation im Heim wechseln zu müssen. Dabei kamen selbst an skurril-humoristischen Stellen gesellschaftspolitische und soziale Anliegen Turrinis zur Sprache“, so die Regisseurin. Und Darsteller Andreas Roder ergänzt: „Hauptsächlich geht es in einer Rückblende um die Geschichte einer Beziehung und einer Ehe, am Ende freilich um das Vergessen.“

Authentisch und glaubhaft zeichneten Isa Hochgerner und Andreas Roder die verschiedenen Stadien nach: Sie den Blumenkranz im Haar, er das Peace-Zeichen um den Hals, tanzen sie stürmisch zu einem Pop-Song: „Why don’t we do it in the road?“ Szenen einer Ehe folgten, mit einem Leben in einer Villa mit großem Garten, sie Studienabrecherin und Hausfrau, er erfolgreicher Unternehmer. Und der Sohn, dem zu Liebe sie ihr Jus-Studium aufgegeben hatte...

Zurück im Rollstuhl erinnerte man sich an Alfi, den empathischen und beliebten Heimleiter, der seinen Morgengruß stets mit „Bleibt heiter“ abgeschlossen hatte. Hantieren mit einem Spielzeugkoffer löste ein Gespräch mit einem Enkelsohn aus, der filmisch zugespielt wurde. Berührend, wie der Mann seiner Frau Schritt für Schritt diktieren musste, wie sie ihre Zähne putzen soll – umsonst: Sie entdeckt, dass sie eine Prothese trägt. Frei von Erinnerungen schütten sie dann ihren Medikamentenvorrat auf die Bühne, um damit ein hemmungsloses, kindisch anmutendes Spiel zu beginnen. Danach verkennt er, im Rollstuhl sitzend, seine Lebenspartnerin als slowakische Pflegekraft, fühlt sich aber erotisch von ihr angezogen. Auch sie ist einem vermeintlich ersten Kuss nicht abgeneigt. Die Gnade des Vergessens lässt sie das Wunder der Liebe in einer uns verschlossenen Welt neu entdecken. Er fragt: „Könnten Sie sich vorstellen, mich in absehbarer Zeit zu heiraten?“

Trotz der großartigen schauspielerischen Leistungen wollte der Applaus zuerst nicht so recht laut werden – viele Zuseher fühlten sich gefangen in dem, was sie miterlebt hatten. Erst nachdem die Beklemmung und Verstörung abgeklungen waren, dankte das Publikum begeistert für den großartigen Abend.

Doch noch auf dem Heimweg fand manche Diskussion statt, wie Brigitte Pointner zu berichten weiß: „Dass die Zuseher im Nachhinein vom Stück berührt waren war ein Hauptanliegen der Neulengbacher Regisseurin.

