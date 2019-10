„Design Your Future“ – „Nimm deine Zukunft in die Hand“

Unter diesem Motto fand am Mittwoch im Schulzentrum Neulengbach die 2. Berufsinformationsveranstaltung statt. 20 Firmen aus dem Bezirk St.Pölten nahmen neben der Arbeiterkammer Niederösterreich und der Wirtschaftskammer Niederösterreich daran teil. Mit einer Rätselrallye konnten die Schüler alle Stände aufsuchen und sich über Lehrberufe und Schnupperplätze informieren. Die Wirtschaftsgruppe der PTS Neulengbach gestaltete ein herrliches Buffet. Der Renner war die Fotobox, die von der Raiffeisenbank Wienerwald, BMW Göndle und AustriaShirt gesponsert wurde