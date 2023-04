Neuer Vertrag: Frequency bleibt die nächsten Jahre in St. Pölten

50.000 Festival-Freunde aus ganz Europa strömen jedes Jahr im August nach St. Pölten. Aus der „stinkenden Provinzstadt ist St. Pölten zu einer Landesmetropole geworden“, sagt Stadtrat Walter Hobiger (SPÖ). Und das FM4 Frequency wird bleiben: Der Gemeinderat beschloss einen Vertrag mit dem Veranstalter musicnet für die Jahre 2023 bis 2027. Nicht mit allen Stimmen. Die Grünen enthielten sich. „Die im Vertrag festgehaltenen Maßnahmen wie Green Camping Bereich und Müllinitiative mögen nett gemeint sein, sind aber bei Weitem nicht ausreichend“, kritisiert Gemeinderat Paul Purgina. Öko-Kritik kommt auch von der FPÖ, diese stimmte aber trotzdem mit.

Bürgermeister Matthias Stadler betonte, dass die Problematik mit dem Müll und der Wasserverschmutzung nicht zu leugnen sei, allerdings müsse man positive und negative Effekte gegeneinander aufwiegen. Gerade die Reinigung der Traisen habe früher nicht jährlich stattgefunden, die Flächenreinigung nach dem Festival werde genau dokumentiert. Es sei nicht selbstverständlich, dass das Frequency Festival auch künftig in St. Pölten stattfindet, meint Stadler. „Der Veranstalter hält uns trotz aller Forderungen die Treue. Sonst könnten wir uns solche Acts in St. Pölten nicht leisten.“

Stadt unterstützt Festival mit Straßenreinigung, Müllentsorgung sowie Flächen für Camping und Parken

Die Stadt unterstützt den Veranstalter wie in den vergangenen Jahren im Rahmen eines vielfältigen Leistungsaustauschs. Der Veranstalter leistet an die Stadt Lustbarkeitsabgabe, verkauft Anrainertickets zu einem um 50 Prozent ermäßigten Preis und investiert in Bereiche, die über den normalen Veranstaltungsbetrieb hinausgehen. Dafür gibt es von der Stadt Leistungen an die Musicnet Entertainment GmbH in Höhe der eingenommenen Lustbarkeitsabgabe. Sie stellt Leistungen des Wirtschaftshof wie Straßenreinigung und Abfallbeseitigung sowie der Stadtgärtnerei unentgeltlich zur Verfügung und überlässt Flächen für Kern- und Campingbereich ohne Verrechnung.

Es gibt ein dreistufiges Müllkonzept mit Absperrung sensibler Bereiche und Schleusen für verbotene Gegenstände, Müll- sowie Dosen-Rückgabe mit Bonifikationssystem sowie Zwischen- und Endreinigung. Der vergrößerte Green-Camping-Bereich, die Hotline für Anrainer, das Lärmschutzkonzept sowie das Hygienekonzept haben laut Magistrat schon große Verbesserungen gebracht. „Es gab kaum Probleme. Auch von den Anrainern gab es viele positive Rückmeldungen. Das Frequency ist eine tolle, friedliche Jugendveranstaltung, die wir so lang wie möglich in St. Pölten halten wollen“, unterstrich Stadtrat Walter Hobiger.

