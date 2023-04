Nachwuchs für die Kirchstettner Blasmusik

„Vor 15 Jahren gab es bei uns schon einmal eine Bläserklasse in der Volksschule. Viele Musiker aus der Klasse haben dann bei der Trachtenmusik in Kirchstetten weitergespielt und dort ihre musikalische Heimat gefunden“, erinnert sich Bürgermeister Josef Friedl. Um erneut für Nachwuchs in der örtlichen Kapelle zu sorgen, soll es ab dem nächsten Schuljahr in der zweiten Klasse Volksschule wieder eine Bläserklasse geben. Die Organisation und Betreuung übernimmt der Musikschulverband Böheimkirchen-Kasten-Kirchstetten.

Bis zur vierten Klasse werden die Schülerinnen und Schüler dabei fleißig musizieren. Fünf Stunden pro Woche sind geplant.

Bürgermeister Josef Friedl freut sich, dass dieses Projekt wieder zustande kommen kann, um damit auch den Fortbestand der Trachtenmusik zu sichern.

