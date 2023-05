SPÖ-Gemeinderat übernimmt Nahversorger in Asperhofen

Jetzt ist das Geheimnis also gelüftet: Ein Nah & Frisch wird in Asperhofen - nach derzeitigem Stand - noch vor Weihnachten eröffnen. Betreiben wird ihn Josef Heidenbauer, seines Zeichens auch SPÖ-Gemeinderat in Asperhofen, in Zusammenarbeit mit der Firma Kiennast. Einstimmig beschlossen wurde das in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Heidenbauer hat Erfahrung als Kaufmann, seit zweieinhalb Jahren betreibt er einen Nahversorger in der Nachbargemeinde Würmla und hat auch viele Kundinnen und Kunden aus seiner Heimatgemeinde. „Auch die Feuerwehren und andere Feierlichkeiten in Asperhofen habe ich schon beliefert“, so der SPÖ-Gemeinderat im NÖN-Gespräch. Der Asperhofener hätte schon früher probiert, einen Nahversorger hier zu eröffnen, leider habe sich damals aber nichts ergeben. „Jetzt habe ich mir gedacht, bevor mir ein anderer die Kunden wegnimmt, betreibe ich den Nahversorger gleich selbst“, sagt er.

Foto: NÖN, Hinterndorfer

Erleichtert darüber, dass Heidenbauer den Nahversorger betreiben wird, ist ÖVP-Bürgermeister Harald Lechner. „Mir ist ein Stein von Herzen gefallen, als er mir mitteilte, dass er Interesse hat“, so Lechner. Der Gemeindechef ist überzeugt, dass Heidenbauer seine Sache gut machen wird. „Er hat ja bereits Erfahrung mit Würmla und hat dort auch sehr viel Herzblut reingesteckt“, so Lechner.

Neben dem Nahversorger wird auch eine Postpartnerstelle eröffnet sowie Tabakwaren und Lotto/Toto angeboten. Der Bankomat bleibt beim Standort in der Tullner Straße ebenfalls bestehen. Ob auch die Tankstelle wieder eröffnet wird, steht derzeit noch nicht fest. Lechner ist aber zuversichtlich, dass auch das klappen wird.

Die Adaptierungsarbeiten im Geschäftslokal kosten voraussichtlich 200.000 Euro. Mehr als die Hälfte soll gefördert werden.

