Bereits zum zweiten Mal kürte die Kultur.Region.Niederösterreich die „Kulturfreundlichste Gemeinde im Bezirk“. Unter den Siegern, die von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner geehrt wurden, war auch die Stadtgemeinde Neulengbach.

„Es war eine sehr schöne und würdige Feier mit einigen unserer Kulturschaffenden. Wir alle haben uns sehr gefreut, dass wir diesen Preis bekommen haben“, berichtet Kulturstadtrat Ferdinand Klimka. Die Auszeichnung sei einerseits eine Würdigung dessen, was geschehen ist, und andererseits auch ein Ansporn weiterzumachen. „Wobei man natürlich sagen muss, dass es nicht jedes Jahr so viele Events wie im Schiele-Gedenkjahr geben kann. Aber vielleicht gibt es wieder neue Ideen.“

Würdigung ist auch Ansporn

Fix im heurigen Jahr ist jedenfalls schon die Feier des fünfjährigen Bestehens der Neulengbacher Stadtbibliothek: Mit Lesungen am 4. und 5. April wird dieses Jubiläum begangen.

Beim Festakt in St. Pölten bedankte sich Johanna Mikl-Leitner bei den Gemeindepolitikern und bei allen Ehrenamtlichen, die sich im Kulturbereich engagieren: „Damit Kultur und Bildung in unseren Regionen blühen können, braucht es innovative, moderne und zukunftsorientierte Gemeinden, die gemeinsam mit ehrenamtlich engagierten Menschen kulturelle Angebote schaffen, sodass Kunst und Kultur in allen Ecken und Enden Niederösterreichs spürbar und fühlbar sind.“ Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich. ergänzte: „Eine Gemeinde mit Kultur- und Bildungsangeboten strahlt Lebenskraft aus und bietet den Menschen Entfaltungsmöglichkeiten.“ Das Prädikat „Kulturfreundlichste Gemeinde im Bezirk“ solle ein Anreiz für die kontinuierliche Förderung kultureller Aktivitäten in den Regionen sein.

140 Gemeinden aus allen Bezirken beteiligten sich am Wettbewerb. Bewertet wurden die Bandbreite des Kulturangebots, nachhaltige Kulturvermittlung, Feste- und Feierkultur, Kultur an ungewöhnlichen Orten sowie die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kulturschaffenden.