Ausstellung über „kopflose Gesellschaft“ in Brand-Laaben

„Ich mache mir meine eigenen Köpfe“, lächelt der Künstler, Dichter und Bildhauer Erwin Ginner. Jede Woche formt er in seiner Werkstatt einen neuen Kopf. Unter dem Motto „Neue Köpfe für eine kopflose Gesellschaft“ läuft gerade in seinem Atelier am Stollberg eine Ausstellung mit zahlreichen Köpfen aus Keramik.

In seinem neuesten Gedichtband „Kopflos“ setzt er sich außerdem sozialkritisch mit den Wirren unserer Zeit auseinander. Am 31. August wird auch im Rahmen einer musikalisch-literarischen Nachtwanderung „blue moon“ in der St. Pöltner Innenstadt aus seinem Gedichtband gelesen. Seine große Leidenschaft ist aber sein Heimat -und Bauernmuseum am Stollberg. Gemeinsam mit den Besitzern des Bauernhofes, der Familie Rapold, hat er diesen Bauernhof aus dem 16. Jahrhundert revitalisiert und mit neuem Leben erfüllt. Das geschichtsträchtige Bauernmuseum bietet viele bäuerliche Objekte und liefert dabei Spannendes zur Entwicklung über die Jahrhunderte. Ein weiterer Raum am Bauernhof ist der Ausstellung „Laaben zwischen stolzer Vergangenheit und Gegenwart“ gewidmet. „Die Geschichte prägt uns, ob wir wollen oder nicht. Manches bleibt übrig, vieles wird vergessen, einiges verdrängt“, verweist der Künstler auf die vielen Erinnerungen der Laabener Traditionsvereine, wie Schützenverein, Radverein, Schiverein, die in seinem Heimatmuseum weiterleben. „Ich freue mich über jeden Besucher und führe ihn persönlich durch alle unsere Ausstellungsräume“, ergänzt der Künstler, Dichter und Bildhauer.