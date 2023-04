Altlengbacher Bürgermeister in Abu Dhabi: „Teilweise sehr emotional“

„Unsere Mutter war mit zwei Damen aus Abu Dhabi schon lange befreundet. Die beiden gehören zu einer Familie aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die in den heißen Sommermonaten dem Wüstenstaat entfliehen und diese Zeit mit ihren Familien in ihrem Haus in Eichgraben verbringen“, erzählt der Altlengbacher Bürgermeister.

Die Großfamilie kochte immer frisch, die Milch wurde bei den Göschelbauers geholt und so entwickelte sich über die Jahre hinweg eine herzliche Freundschaft zwischen Anneliese Göschelbauer und den zwei Frauen aus fernem Lande. Eine Einladung folgte, musste durch Annelieses schwere Erkrankung aber mehrmals verschoben werden, bis die Reise dann nicht mehr möglich war.

„Unsere Mutter wünschte sich, dass wir die Reise irgendwann antreten werden, und nach einigen Überlegungen sind wir vor Ostern gestartet“, schildert Göschelbauer. „Es war zeitweise sehr emotional, wir sind aber sicher, dass unsere Mama unsichtbar bei uns war und mit uns die Freude der Zusammenkunft mit ihren Freundinnen teilen konnte.“

Besucht wurden natürlich die beiden Damen mit ihren Familien in Abu Dhabi. Auch Dubai mit der Skyline und den vielen beeindruckenden hohen Gebäuden, wie Burj Khalifa mit 829 Metern Höhe wurde besucht, wo eine beeindruckende Lichtershow für Staunen sorgte. Auch Moscheen wurden besichtigt, wie etwa die Scheich Zayed Moschee sowie die Ferrari-World auf Yas-Island. Auch eine Kamelfarm wurde besichtigt. Mit Geländewagen und Quads ging‘s für die Reisegruppe querfeldein in die Wüste von Abu Dhabi. In einem Fort wurde am Abend gespeist. „Ein wunderschöner Sternenhimmel über der Wüste brachte uns alle zum Staunen.“

