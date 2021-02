Wie haben Sie die Lockdowns hinter sich gebracht? Das wollte die NÖN von Astrid Herler wissen, die seit sieben Jahren im Wienerwald Lama- und Alpakawanderungen anbietet. Sie hat sich den körperlichen und seelischen Ausgleich der Menschen zum Beruf gemacht und bietet Wanderungen mit ihren Tieren an. Das Positive dabei: Sie musste eigentlich kaum etwas ändern, um die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Denn seit sieben Jahren lautet eine ihrer wichtigsten Regeln: Abstand halten!

„Jeder Teilnehmer erhält sein eigenes Tier und führt es auf einer Strecke über Wald- und Wiesenwege“, erzählt Herler. „Für die zwei bis drei Meter Abstände sorgen sowohl ich als auch meine Tiere selber“, erklärt sie, „denn Lamas und Alpakas können es nicht ausstehen, wenn ein Artgenosse ihnen am Hintern schnuppert oder klebt.“ Da könne es durchaus passieren, dass sie nach hinten spucken und das wolle vor allem der Mensch, der das hintere Tier führt, nicht unbedingt erleben, lacht die Zoologin.

„Meine tierischen Mitarbeiter haben durch ihre drollige, höfliche und bewertungsfreie Art viele Herzen geöffnet.“ Astrid Herler

Von Mai bis Oktober 2020 war es Astrid Herler erlaubt, mit bis zu 12 Personen aus verschiedenen Haushalten zu gehen. Gewöhnlich geht sie mit acht Personen und acht Tieren.

Nach dem ersten Lockdown war der Bedarf an tierischen Freizeitaktivitäten sehr hoch, sodass sie auch unter der Woche viele Wanderungen anbieten konnte. 2020 war sie daher trotz der verschiedenen Lockdowns in der glücklichen Lage, abgesehen vom ersten Härtefallfond, keine weiteren finanziellen Hilfen beantragen zu müssen.

Exklusive Touren sind teurer

„Von November bis zum 6. Dezember 2020 war es nur mehr möglich mit einem Haushalt zu wandern, denn plötzlich zählte auch die für die Durchführung der Veranstaltung notwendige Person als Haushalt und es waren nur zwei Haushalte erlaubt,“ sagte die Lama-Lady. Exklusive Touren sind aber natürlich wesentlich teurer als Wanderungen in der Kleingruppe, daher gab es auch keine Nachfrage.

Vom 7. Dezember 2020 bis 7. Februar 2021 wurden geführte Wanderungen verboten. Seit Ende Dezember hat sich die Nachfrage gesteigert. „Seit den Weihnachtsferien bekomme ich Anrufe von verzweifelten Familien, die nicht verstehen können, warum Skifahren und Eislaufen erlaubt, aber Wanderungen in Kleingruppen mit Tieren verboten sind,“ beschreibt Astrid Herler. „Mütter rufen mich an, die ihren Kindern zum Geburtstag Freude bereiten wollen, wenn diese schon nicht mit ihren Freunden und Freundinnen feiern dürfen.“

Ende Dezember schrieb sie ans Gesundheitsministerium, bekam aber nie eine Antwort.

„Tiere sorgen selbst für Abstand“

„Mich macht die ganze Situation sehr traurig“, gesteht Astrid Herler. Das häufigste Feedback, das sie nach Wanderungen bekomme, sei nämlich, dass groß und klein noch monatelang von der Wanderung und „ihrem“ Tier sprechen. „Manche Kinder schlafen noch viele Wochen mit dem Foto ihres Tieres ein. Meine tierischen Mitarbeiter haben durch ihre drollige, höfliche und bewertungsfreie Art viele Herzen geöffnet,“ schwärmt sie. „Das wäre doch für die jetzige Zeit genau das Richtige!“

Denn die Pandemie setzt vielen Menschen immer mehr zu, je länger sie dauert. Die Umstellungen des sozialen und beruflichen Lebens sind massiv. „Neben finanziellen Sorgen wachsen uns Homeoffice und Homeschooling über den Kopf. Seit Montag darf man wieder einkaufen gehen, Massagen genießen, oder den Friseurtermin endlich nachholen. Volksschüler dürfen seit Montag wieder normal in die Schule gehen, die älteren Kinder nur zwei Tage in der Woche, den Rest der Zeit verbringen sie wieder in den eigenen vier Wänden, umgeben von vorwiegend einer digitalen Welt. Wer kann es ihnen verübeln? Wo bleibt ihr analoger Ausgleich zum Lernen und zum ständigen Zuhause sein?“ ist die Zoologin besorgt.

Sie verweist darauf, dass es viele Outdoor-Berufe gibt, die es Menschen ermöglichen, in Kleingruppen unter kontrollierten Bedingungen mit genügend Abstand den notwendigen Ausgleich zum Alltag zu geben. „Daher sind Infektionen so gut wie ausgeschlossen“, betont Herler. Sie berichtet von einer umfassenden Studie der Universität Berkeley (San Francisco), die nach Auswertung von 12 internationalen Studien zur Erkenntnis kam, dass das Ansteckungsrisiko im Freien im Vergleich zu Innenräumen gering ist. „Japanische Wissenschaftler erwiesen ein 19 Mal häufigeres Übertragungsrisiko in Innenräumen verglichen mit Ansteckungen im Freien“, berichtet Astrid Herler.

„Japanische Wissenschaftler erwiesen ein 19 Mal häufigeres Übertragungsrisiko in Innenräumen verglichen mit Ansteckungen im Freien“

Gewerbliche Outdoor-Aktivitäten sind beispielsweise Aktivitäten mit Tieren, geführte Themen-Wanderungen, Kletterkurse, Survivaltrainings, Naturfotografie-Kurse, geführte Schneeschuh-Wanderungen, Wandern zur Burnout-Prävention oder Gartenführungen. Das seien alles Aktivitäten, in denen Hygiene- und Abstandsregeln problemlos eingehalten werden können. „In Zeiten der Pandemie sind diese sicheren Freizeitaktivitäten wichtiger denn je und sollten eigentlich beworben werden“, meint die Lama-Lady.

Ihr Wunsch an die Regierung „Vergesst nicht auf die geistige Gesundheit der Menschen, die hier schon sehr lange Zeit tapfer die Maßnahmen befolgen, aber längst auch an ihre mentalen Grenzen stoßen.“

Es gibt viele Outdoor-Berufe, die genau jetzt, eine wichtige Rolle spielen könnten. In der Natur und mit dem richtigen Konzept des Veranstalters.

Seit Montag gilt eine neue Verordnung. Astrid Herler darf zumindest exklusive Wanderungen mit einem Haushalt machen, das heißt maximal drei Personen plus bis zu sechs minderjährige Kinder.